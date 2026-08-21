Informations pratiques

Laon

Concert à Laon Charlie Winston

2 Place Aubry Laon Aisne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:30:00

fin : 2026-10-09 22:00:00

Date(s) :

2026-10-09

Le hobo de passage à Laon !

Après 17 ans de succès en France à la tête de son groupe, Charlie Winston se lance pour la première fois dans une tournée solo. Un changement de perspective fort les chansons, débarrassées de leur puissance électrique, se réinventent dans un format intime, spontané et intensément habité. Chaque concert devient une rencontre unique, offrant au public une facette inédite de l’artiste, dans un format rare — et peut-être unique en France.

RV dans le théâtre Guy-Sabatier de la MAL à 20h30 ! (durée 1h30) .

2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The hobo passing through %E0 Laon!

L’événement Concert à Laon Charlie Winston Laon a été mis à jour le 2026-08-21 par OT du Pays de Laon