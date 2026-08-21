Concert à Laon Charlie Winston Laon
vendredi 9 octobre 2026 · Laon
Informations pratiques
Laon
Concert à Laon Charlie Winston
2 Place Aubry Laon Aisne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:30:00
fin : 2026-10-09 22:00:00
Date(s) :
2026-10-09
Le hobo de passage à Laon !
Après 17 ans de succès en France à la tête de son groupe, Charlie Winston se lance pour la première fois dans une tournée solo. Un changement de perspective fort les chansons, débarrassées de leur puissance électrique, se réinventent dans un format intime, spontané et intensément habité. Chaque concert devient une rencontre unique, offrant au public une facette inédite de l’artiste, dans un format rare — et peut-être unique en France.
RV dans le théâtre Guy-Sabatier de la MAL à 20h30 ! (durée 1h30) .
2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr
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English :
The hobo passing through %E0 Laon!
L’événement Concert à Laon Charlie Winston Laon a été mis à jour le 2026-08-21 par OT du Pays de Laon
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