Informations pratiques

Laon

Concert à Laon Jamais Contents !

2 Place Aubry Laon Aisne

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-01 20:30:00

fin : 2026-12-01 21:45:00

Date(s) :

2026-12-01

C’est au répertoire riche et subtil d’Alain Souchon que la dream-team de Gainsbourg for kids a choisi de s’atteler pour concocter un nouveau spectacle joyeusement inquiet, revisitant les incontournables ( Poulaillers song , Papa Mambo , Foule sentimentale ) et quelques pépites méconnues ( Les oiseaux , Nouveau , Tout m’fait peur ) que petits et grands (re)découvriront avec bonheur. Jamais contents, mais terriblement vivants !

RV dans la salle des fêtes de la MAL à 20h30 ! (durée 1h15 / à partir de 6 ans)

C’est au répertoire riche et subtil d’Alain Souchon que la dream-team de Gainsbourg for kids a choisi de s’atteler pour concocter un nouveau spectacle joyeusement inquiet, revisitant les incontournables ( Poulaillers song , Papa Mambo , Foule sentimentale ) et quelques pépites méconnues ( Les oiseaux , Nouveau , Tout m’fait peur ) que petits et grands (re)découvriront avec bonheur. Jamais contents, mais terriblement vivants !

RV dans la salle des fêtes de la MAL à 20h30 ! (durée 1h15 / à partir de 6 ans) .

2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr

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English :

The Gainsbourg for Kids dream team chose to draw from Alain Souchon’s rich and subtle repertoire to craft a new show that’s both joyful and unsettling, revisiting his classics (“Poulaillers Song,” “Papa Mambo,” “Foule sentimentale”) and a few lesser-known gems (“Les oiseaux,” “Nouveau,” “Tout m’fait peur”) that young and old alike will happily (re)discover. Never satisfied, but incredibly alive!

See you at the MAL’s festival hall at 8:30 p.m.! (Running time: 1 hour 15 minutes / Ages 6 and up)

L’événement Concert à Laon Jamais Contents ! Laon a été mis à jour le 2026-08-25 par OT du Pays de Laon