Concert à Laon Mentissa Laon
vendredi 16 octobre 2026 · Laon
Informations pratiques
Laon
Concert à Laon Mentissa
2 Place Aubry Laon Aisne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:30:00
fin : 2026-10-16 22:00:00
Date(s) :
2026-10-16
Bienvenue aux Enfants difficiles !
Qu’attendez-vous de moi ? La question plane comme un vertige au-dessus de ce nouvel album. Non pas comme une provocation, mais comme une mise à nu. Car Mentissa ne cherche plus seulement à se raconter elle cherche à se comprendre.
Après La Vingtaine , premier disque qui dessinait les contours d’une jeune femme en construction et l’installait d’emblée dans le paysage pop francophone, porté par un succès fulgurant et une exposition immédiate, ces dernières années ont agi comme un révélateur. La tournée, les scènes à répétition, la confrontation au public pendant plus d’une heure chaque soir… L’expérience du live lui a appris ce que le studio ne dit pas toujours ce qui résonne, ce qui retient, ce qui libère.
RV dans le théâtre Guy-Sabatier de la MAL à 20h30 ! (durée 1h30) .
2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr
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English :
Welcome to Challenging Children !
L’événement Concert à Laon Mentissa Laon a été mis à jour le 2026-08-21 par OT du Pays de Laon
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