Concert à l’Église Les frères Gentet Église Notre-Dame-de-Pitié Le Croisic
vendredi 14 août 2026 · Église Notre-Dame-de-Pitié · Le Croisic
Informations pratiques
Le Croisic
Concert à l’Église Les frères Gentet
Église Notre-Dame-de-Pitié 4, rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Concert des frères Gentet Église Notre-Dame-de-Pitié
Éric (20 ans) Contre Ténor
Marc (15 ans) Piano-Orgue (CNSMDP)
Mélodies françaises airs baroques airs traditionnels pour BOY SOPRANO
Participation libre .
Église Notre-Dame-de-Pitié 4, rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 78 50 mairieducroisic@lecroisic.fr
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English :
L’événement Concert à l’Église Les frères Gentet Le Croisic a été mis à jour le 2026-08-07 par ADT44
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