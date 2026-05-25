Concert à l’église Saint-Guénolé Pl. du Garnal Batz-sur-Mer

Batz-sur-Mer

Concert à l’église Saint-Guénolé

Pl. du Garnal Eglise Saint-Guénolé Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 21:00:00

fin : 2026-07-16 23:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Jeudi 16 juillet 21h00 — Église Saint-Guénolé, Batz-sur-Mer

Dans le cadre des rencontres musicales de la Baule & du Pays blanc 2026, un concert D’UNE FIN DE SIÈCLE L’AUTRE aura lieu à l’église Saint-Guénolé.

D’UNE FIN DE SIÈCLE L’AUTRE

Haydn Schoenberg

Haydn, Quatuor à cordes op.77 n°1 (1799)

Schoenberg, La Nuit transfigurée sextuor à cordes op.4 (Verklärte Nacht) (1899)

Un des tout derniers quatuors de Haydn, sommet de maturité, d’élégance et de spiritualité mis en regard avec La Nuit transfigurée de Schoenberg, œuvre au crépuscule de la musique tonale qui repousse les limites de son langage dans un souffle irrésistible d’une intensité rare.

Quatuor Arev

Axelle Varron, alto & Elliot Moriceau, violoncelle .

Pl. du Garnal Eglise Saint-Guénolé Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@rencontres-musicales-labaule.com

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L’événement Concert à l’église Saint-Guénolé Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44