Concert à l’église Saint-Guénolé Pl. du Garnal Batz-sur-Mer
Concert à l’église Saint-Guénolé Pl. du Garnal Batz-sur-Mer jeudi 16 juillet 2026.
Batz-sur-Mer
Concert à l’église Saint-Guénolé
Pl. du Garnal Eglise Saint-Guénolé Batz-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 21:00:00
fin : 2026-07-16 23:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Jeudi 16 juillet 21h00 — Église Saint-Guénolé, Batz-sur-Mer
Dans le cadre des rencontres musicales de la Baule & du Pays blanc 2026, un concert D’UNE FIN DE SIÈCLE L’AUTRE aura lieu à l’église Saint-Guénolé.
D’UNE FIN DE SIÈCLE L’AUTRE
Haydn Schoenberg
Haydn, Quatuor à cordes op.77 n°1 (1799)
Schoenberg, La Nuit transfigurée sextuor à cordes op.4 (Verklärte Nacht) (1899)
Un des tout derniers quatuors de Haydn, sommet de maturité, d’élégance et de spiritualité mis en regard avec La Nuit transfigurée de Schoenberg, œuvre au crépuscule de la musique tonale qui repousse les limites de son langage dans un souffle irrésistible d’une intensité rare.
Quatuor Arev
Axelle Varron, alto & Elliot Moriceau, violoncelle .
Pl. du Garnal Eglise Saint-Guénolé Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@rencontres-musicales-labaule.com
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L’événement Concert à l’église Saint-Guénolé Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44
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