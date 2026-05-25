Batz-sur-Mer

Lecture contée musicale

22 rue Jean XXIII Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 17:00:00

fin : 2026-07-16 17:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Morgane Le Cuff nous livre un récit poétique, qu’elle chante en langue gallo et où elle s’accompagne de harpe et flûte. Dans le cadre de Livres en Scène en partenariat avec la Fédération des Cafés-Librairies de Bretagne.

>> À partir de 5 ans. Renseignements : Librairie, 22 rue Jean XXIII / 09.64.25.30.11

Jeudi 16 Juillet à 17h Librairie La Gède aux Livres .

22 rue Jean XXIII Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 64 25 30 11 lagedeauxlivres@gmail.com

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English :

L’événement Lecture contée musicale Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44