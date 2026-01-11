Concert à l’eglise suites pour violoncelle de Bach par Esteban Cellier Place De l’Eglise Saintes-Maries-de-la-Mer

Saintes-Maries-de-la-Mer

Concert à l’eglise suites pour violoncelle de Bach par Esteban Cellier

Samedi 27 juin 2026 à partir de 21h. Place De l’Eglise Eglise des Stes Maries de la mer Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 21:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Concert à l’eglise suites pour violoncelle de Bach par Esteban Cellier

Né en 1998 à Aix-en-Provence, Esteban Cellier est un ancien élève du conservatoire Darius Milhaud à Aix et du conservatoire Pierre Barbizet à Marseille, habitué à jouer aussi dans les rues d’Avignon.



A 17 ans, en 2015, Esteban Cellier a reçu des mains du grand violoniste de jazz Didier Lockwood le prix Sacem du Concours jeunes talents du festival jazz musette des Puces de Saint-Ouen.



En 2016, à 18 ans, il était le plus jeune musicien retenu sur concours pour participer à l’atelier de création interculturelle de l’Orchestre des jeunes de la Méditerranée rattaché au festival d’art lyrique d’Aix.



Il a notamment joué aux côtés du violoncelliste Jean-Guihen Queyras, soliste international, et du saxophoniste de jazz Raphaël Imbert sur la scène du Festival. .

Place De l’Eglise Eglise des Stes Maries de la mer Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 80 25 contact@sanctuaire-des-saintesmaries.fr

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English :

Concert at the church ? Bach cello suites by Esteban Cellier

L’événement Concert à l’eglise suites pour violoncelle de Bach par Esteban Cellier Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer