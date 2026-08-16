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AGENDA · Tence

Concert à l’Ours Maçon L’Ours Maçon Tence

vendredi 9 octobre 2026 · L'Ours Maçon · Tence

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
L'Ours Maçon
Adresse
2048, route de Crouzilhac
Ville
43190 Tence
Département
Haute-Loire
Tarif
10 10 10

Tence

Concert à l’Ours Maçon

L’Ours Maçon 2048, route de Crouzilhac Tence Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 21:00:00
fin : 2026-10-09

Date(s) :
2026-10-09

Concert avec le groupe Dirty Bootz .
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L’Ours Maçon 2048, route de Crouzilhac Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 49 99  ours.macon@gmail.com

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English :

Concert featuring the band Dirty Bootz.

L’événement Concert à l’Ours Maçon Tence a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme du Haut-Lignon

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