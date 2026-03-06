Pêche au tenkara Tence
Pêche au tenkara Tence samedi 5 septembre 2026.
Pêche au tenkara
RDV Ancien parking du tennis Tence Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05 12:00:00
2026-09-05
Réglementation, matériel, appâts, technique, pratique et surprise ! avec Albert Vallet. Ouvert à tous.
RDV Ancien parking du tennis Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com
English :
Rules, equipment, bait, technique, practice and surprise! with Albert Vallet. Open to all.
