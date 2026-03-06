Fête de la musique Tence
Fête de la musique Tence samedi 20 juin 2026.
Fête de la musique
Place de la Mairie Tence Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Venez célébrer la fête de la musique au cœur du village !
Place de la Mairie Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 82 67
English :
Come and celebrate the fête de la musique in the heart of the village!
L’événement Fête de la musique Tence a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme du Haut-Lignon