Dégustation à l’Ours Maçon Le Mazel Tence

Tence

Dégustation à l’Ours Maçon

Le Mazel 2048, route de Crouzilhac Tence Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 17:00:00

fin : 2026-05-29 19:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Gauthier GASSOT, vigneron indépendant en Anjou, domaine Cotillon Blanc, se fera un plaisir de vous acueillir pour vous faire découvrir ses vins d’Anjou.

Côteaux du Layon

Bonnezeaux

Anjou blanc, rouge et rosé.



Dégustation vente.

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Le Mazel 2048, route de Crouzilhac Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes ours.macon@gmail.com

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English :

Gauthier GASSOT, independent winemaker in Anjou, domaine Cotillon Blanc, will be delighted to welcome you to discover his Anjou wines.

Côteaux du Layon

Bonnezeaux

Anjou white, red and rosé.



Tasting and sale.

L’événement Dégustation à l’Ours Maçon Tence a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Haut-Lignon