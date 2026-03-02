Photos et sculptures Tence Espace Culturel Tence
Tence Espace Culturel 1 Rue du Collège Tence Haute-Loire
Début : Vendredi 2026-05-22 15:00:00
fin : 2026-06-21 19:00:00
2026-05-22
Exposition de Hélène Rock, photographies et de Vincent Magrini, sculptures.
Tence Espace Culturel 1 Rue du Collège Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 29 81 73 contact@tectence.fr
English :
Exhibition by Hélène Rock, photography, and Vincent Magrini, sculpture.
L’événement Photos et sculptures Tence a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme du Haut-Lignon