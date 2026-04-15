Partage et lectures Librairie La Boîte à soleils Tence

Tence

Partage et lectures

Librairie La Boîte à soleils 5 Rue de Saint Agrève Tence Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 18:30:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Un livre que l’on a envie de relire régulièrement.

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Librairie La Boîte à soleils 5 Rue de Saint Agrève Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 89 63 boiteasoleils@gmail.com

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English :

A book you’ll want to read again and again.

L’événement Partage et lectures Tence a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme du Haut-Lignon