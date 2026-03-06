Pétanque en nocturne Tence

Pétanque en nocturne

Stade de Leygat Tence Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

la doublette

2026-07-03 18:30:00

2026-07-03

2026-07-03

Haut-Lignon Foot vous propose un concours de pétanque en doublette.

Stade de Leygat Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 67 41 09

English :

Haut-Lignon Foot invites you to a double pétanque competition.

