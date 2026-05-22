Concert à la scierie ! Scierie quartier gare Tence

Tence

Concert à la scierie !

Scierie quartier gare 40 Rue d’Annonay Tence Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Pop Chefs en concert.

Pop rock gastronomique déjanté.

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Scierie quartier gare 40 Rue d’Annonay Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes scieriequartiergare@gmail.com

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English :

Pop Chefs in concert.

Crazy gastronomic pop rock.

L’événement Concert à la scierie ! Tence a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme du Haut-Lignon