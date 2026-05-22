Concert à la scierie ! Scierie quartier gare Tence
Concert à la scierie ! Scierie quartier gare Tence vendredi 29 mai 2026.
Tence
Concert à la scierie !
Scierie quartier gare 40 Rue d’Annonay Tence Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Pop Chefs en concert.
Pop rock gastronomique déjanté.
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Scierie quartier gare 40 Rue d’Annonay Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes scieriequartiergare@gmail.com
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English :
Pop Chefs in concert.
Crazy gastronomic pop rock.
L’événement Concert à la scierie ! Tence a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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