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Concert à la scierie ! Scierie quartier gare Tence

Concert à la scierie ! Scierie quartier gare Tence vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Scierie quartier gare

Adresse : 40 Rue d'Annonay

Ville : 43190 Tence

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Tence

Concert à la scierie !

Scierie quartier gare 40 Rue d’Annonay Tence Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Pop Chefs en concert.
Pop rock gastronomique déjanté.
  .

Scierie quartier gare 40 Rue d’Annonay Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   scieriequartiergare@gmail.com

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English :

Pop Chefs in concert.
Crazy gastronomic pop rock.

L’événement Concert à la scierie ! Tence a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme du Haut-Lignon

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