Musée de la Pharmacie Place du Chatiague Tence
Musée de la Pharmacie Place du Chatiague Tence mardi 2 juin 2026.
Musée de la Pharmacie
Place du Chatiague Musée de la Pharmacie Tence Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-02 10:00:00
fin : 2026-09-01 12:00:00
Date(s) :
2026-06-02
A Tence, cette ancienne pharmacie de l’hospice est devenue le Musée de la Pharmacie.
.
Place du Chatiague Musée de la Pharmacie Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 60 15 86 lesamisduvieuxtence@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In Tence, this former hospice pharmacy has become the Pharmacy Museum.
L’événement Musée de la Pharmacie Tence a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme du Haut-Lignon