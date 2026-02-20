Musée de la Pharmacie Place du Chatiague Tence

Musée de la Pharmacie

Place du Chatiague Musée de la Pharmacie Tence Haute-Loire

Début : Mardi 2026-06-02 10:00:00

fin : 2026-09-01 12:00:00

Date(s) :

2026-06-02

A Tence, cette ancienne pharmacie de l’hospice est devenue le Musée de la Pharmacie.

Place du Chatiague Musée de la Pharmacie Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 60 15 86 lesamisduvieuxtence@gmail.com

In Tence, this former hospice pharmacy has become the Pharmacy Museum.

L’événement Musée de la Pharmacie Tence a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme du Haut-Lignon