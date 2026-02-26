Atelier floral Café Claudette Tence
Atelier floral Café Claudette Tence jeudi 4 juin 2026.
Tence
Atelier floral
Café Claudette 39 Rue d’Annonay Tence Haute-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 14:00:00
fin : 2026-06-04 15:00:00
Date(s) :
2026-06-04
Un espace pour cultiver la confiance en soi et laisser fleurir l’imagination à travers des compositions florales.
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Café Claudette 39 Rue d’Annonay Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 87 30 56
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English :
A space to cultivate self-confidence and let the imagination flourish through floral arrangements.
L’événement Atelier floral Tence a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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