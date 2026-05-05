Tence au fil de l’eau et de l’histoire, Office de tourisme du Haut-Lignon, Tence

Tence au fil de l’eau et de l’histoire Vendredi 26 juin, 14h30 Office de tourisme du Haut-Lignon Haute-Loire

3€/pers. Gratuit pour les moins de 15 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T14:30:00+02:00 – 2026-06-26T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-26T14:30:00+02:00 – 2026-06-26T16:00:00+02:00

Partez à la découverte d’un village fortifié au temps des remparts, longez rivières et ruisseaux qui le traversent afin de le visiter sous un autre angle. Puis, Marie vous ouvrira les portes de la chapelle des Pénitents Blancs, Musée d’art religieux, inscrit aux Monuments Historiques.

Office de tourisme du Haut-Lignon Tence Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 71 59 71 56 »}]

Visite du village de Tence au fil de la rivière et découverte de la chapelle des pénitents blancs. rivières chapelle

OTHL