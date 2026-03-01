Carnaval Scierie quartier gare Tence

Carnaval

Scierie quartier gare 40 Rue d’Annonay Tence Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 14:00:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Cette année La tête dans les nuages ! (collecte d’objets bleus pour le Musée des Nuages).

14h atelier maquillage participatif et écriture des doléances pour le Carmentran.

15h départ du défilé. Bûcher du Carmentran et goûter.

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Scierie quartier gare 40 Rue d’Annonay Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 74 67 36 scieriequartiergare@gmail.com

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English :

This year: La tête dans les nuages! (collecting blue objects for the Musée des Nuages).

2pm: participatory make-up workshop and writing of grievances for the Carmentran.

3pm: departure of the parade. Carmentran bonfire and snack.

L’événement Carnaval Tence a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme du Haut-Lignon