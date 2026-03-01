Carnaval Scierie quartier gare Tence
Carnaval Scierie quartier gare Tence dimanche 22 mars 2026.
Carnaval
Scierie quartier gare 40 Rue d’Annonay Tence Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 14:00:00
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
Cette année La tête dans les nuages ! (collecte d’objets bleus pour le Musée des Nuages).
14h atelier maquillage participatif et écriture des doléances pour le Carmentran.
15h départ du défilé. Bûcher du Carmentran et goûter.
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Scierie quartier gare 40 Rue d’Annonay Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 74 67 36 scieriequartiergare@gmail.com
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English :
This year: La tête dans les nuages! (collecting blue objects for the Musée des Nuages).
2pm: participatory make-up workshop and writing of grievances for the Carmentran.
3pm: departure of the parade. Carmentran bonfire and snack.
L’événement Carnaval Tence a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme du Haut-Lignon