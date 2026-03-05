Peintures Tence Espace Culturel Tence

Peintures

Tence Espace Culturel 1 Rue du Collège Tence Haute-Loire

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-30

2026-07-31

Exposition de 4 femmes peintres Carol Bacconnier, Christiane Cortey, Cathy Gagnaire et Marie Legras.

+33 6 30 29 81 73 contact@tectence.fr

English :

Exhibition of 4 women painters: Carol Bacconnier, Christiane Cortey, Cathy Gagnaire and Marie Legras.

