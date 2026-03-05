Peintures Tence Espace Culturel Tence
Peintures Tence Espace Culturel Tence vendredi 31 juillet 2026.
Peintures
Tence Espace Culturel 1 Rue du Collège Tence Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-07-31
Exposition de 4 femmes peintres Carol Bacconnier, Christiane Cortey, Cathy Gagnaire et Marie Legras.
.
Tence Espace Culturel 1 Rue du Collège Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 29 81 73 contact@tectence.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Exhibition of 4 women painters: Carol Bacconnier, Christiane Cortey, Cathy Gagnaire and Marie Legras.
L’événement Peintures Tence a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme du Haut-Lignon