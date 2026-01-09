Visite âsinerie et savonnerie Ferme et Savonnerie du Velay Tence
Visite âsinerie et savonnerie Ferme et Savonnerie du Velay Tence samedi 4 avril 2026.
Ferme et Savonnerie du Velay 257 chemin du Chenebeyre Tence Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-11-01 11:30:00
2026-04-04
Rencontre avec le troupeau d’ânesses et leurs petits, traite, dégustation du lait et explications autour du savon paysan.
Ferme et Savonnerie du Velay 257 chemin du Chenebeyre Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 91 03 15 kintwadi@hotmail.fr
Meet the herd of donkeys and their offspring, milking, milk tasting and explanations about farm soap.
2026-01-09