Visite âsinerie et savonnerie Ferme et Savonnerie du Velay Tence

Visite âsinerie et savonnerie

Ferme et Savonnerie du Velay 257 chemin du Chenebeyre Tence Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-11-01 11:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Rencontre avec le troupeau d’ânesses et leurs petits, traite, dégustation du lait et explications autour du savon paysan.

.

Ferme et Savonnerie du Velay 257 chemin du Chenebeyre Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 91 03 15 kintwadi@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meet the herd of donkeys and their offspring, milking, milk tasting and explanations about farm soap.

L’événement Visite âsinerie et savonnerie Tence a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme du Haut-Lignon