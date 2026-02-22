Festival du dessin animé Cine Tence Tence
Cine Tence 8 rue de St-Agrève Tence Haute-Loire
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Début : 2026-07-29
fin : 2026-08-04
2026-07-29
Projections, animations et ateliers autour du film d’animation.
Cine Tence 8 rue de St-Agrève Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
English :
Screenings, animations and workshops around the animated film.
