Festival du dessin animé Cine Tence Tence

Festival du dessin animé

Cine Tence 8 rue de St-Agrève Tence Haute-Loire

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Début : 2026-07-29

fin : 2026-08-04

2026-07-29

Projections, animations et ateliers autour du film d’animation.

Cine Tence 8 rue de St-Agrève Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

English :

Screenings, animations and workshops around the animated film.

L'événement Festival du dessin animé Tence a été mis à jour le 2026-02-20