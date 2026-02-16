Tournoi de ping-pong Gymnase La Lionchère Tence
Tournoi de ping-pong Gymnase La Lionchère Tence vendredi 31 juillet 2026.
Tournoi de ping-pong
Gymnase La Lionchère Boulevard Léon Rocher Tence Haute-Loire
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
moins de 15 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 14:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-07
Tournoi de tennis de table ouvert à tous, enfants de moins de 15 ans à 15h, adultes loisirs à 17h et compétiteurs à 18h.
Gymnase La Lionchère Boulevard Léon Rocher Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 84 97 16
English :
Table tennis tournament open to all, children under 15 at 3pm, adult leisure at 5pm and competitors at 6pm.
L’événement Tournoi de ping-pong Tence a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de Tourisme du Haut-Lignon