Tournoi de ping-pong Gymnase La Lionchère Tence

Gymnase La Lionchère Boulevard Léon Rocher Tence Haute-Loire

Début : 2026-07-31 14:00:00

fin : 2026-08-07

2026-07-31 2026-08-07

Tournoi de tennis de table ouvert à tous, enfants de moins de 15 ans à 15h, adultes loisirs à 17h et compétiteurs à 18h.

Gymnase La Lionchère Boulevard Léon Rocher Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Table tennis tournament open to all, children under 15 at 3pm, adult leisure at 5pm and competitors at 6pm.

