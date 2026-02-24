Les 5 sens ! Salle de la Gare Tence

Les 5 sens !

Salle de la Gare Boulevard Léon Rocher Tence Haute-Loire

Début : 2026-08-01 14:30:00

fin : 2026-08-09 18:30:00

2026-08-01

Exposition annuelle des Amis du Vieux Tence autour de la découverte des 5 sens au cours de l’histoire Tençoise.

Salle de la Gare Boulevard Léon Rocher Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 60 15 86 lesamisduvieuxtence@gmail.com

English :

Annual exhibition of the Friends of Old Tence, based on the discovery of the 5 senses throughout the history of Tence.

