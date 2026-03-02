Journée de sensibilisation Tence Espace Culturel Tence

Journée de sensibilisation

Tence Espace Culturel 1 Rue du Collège Tence Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:00:00

fin : 2026-06-21 19:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Journée de sensibilisation à la SLA (Sclérose Latérale Amyotrophique) ou Maladie de Charcot. Rencontre avec les membres de l’ARSLA de St-Etienne. Intermèdes musicaux par Rolland CHAPARD (piano).

.

Tence Espace Culturel 1 Rue du Collège Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 29 81 73 contact@tectence.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis) awareness day. Meeting with members of ARSLA St-Etienne. Musical interludes by Rolland CHAPARD (piano).

L’événement Journée de sensibilisation Tence a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme du Haut-Lignon