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Partage et lectures Librairie La Boîte à soleils Tence

Partage et lectures Librairie La Boîte à soleils Tence mercredi 24 juin 2026.

Lieu : Librairie La Boîte à soleils

Adresse : 5 Rue de Saint Agrève

Ville : 43190 Tence

Département : Haute-Loire

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Tence

Partage et lectures

Librairie La Boîte à soleils 5 Rue de Saint Agrève Tence Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 18:30:00
fin : 2026-06-24

Date(s) :
2026-06-24

Autour de l’oeuvre de Maryline Desbiolles
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Librairie La Boîte à soleils 5 Rue de Saint Agrève Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 89 63  boiteasoleils@gmail.com

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English :

Around the work of Maryline Desbiolles

L’événement Partage et lectures Tence a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme du Haut-Lignon

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