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6X6 Où commence le ciel Librairie la boîte à Soleils Tence

6X6 Où commence le ciel Librairie la boîte à Soleils Tence vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Librairie la boîte à Soleils

Adresse : 5 Rue de St-Agrève

Ville : 43190 Tence

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Tarif :

Tence

6X6 Où commence le ciel

Librairie la boîte à Soleils 5 Rue de St-Agrève Tence Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-06-26

Joséphine Michel SYRINX.
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Librairie la boîte à Soleils 5 Rue de St-Agrève Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56  fde.cc.hautlignon@orange.fr

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English :

Joséphine Michel SYRINX.

L’événement 6X6 Où commence le ciel Tence a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme du Haut-Lignon

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