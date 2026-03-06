Atelier floral Café Claudette Tence
Atelier floral Café Claudette Tence jeudi 25 juin 2026.
Atelier floral
Café Claudette 39 Rue d'Annonay Tence Haute-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : 2026-06-25 14:00:00
fin : 2026-06-25 15:00:00
2026-06-25
Un espace pour cultiver la confiance en soi et laisser fleurir l’imagination à travers des compositions florales.
Café Claudette 39 Rue d’Annonay Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 87 30 56 a.lombredetes.ailes43@gmail.com
English :
A space to cultivate self-confidence and let the imagination flourish through floral arrangements.
