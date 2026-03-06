Atelier floral Café Claudette Tence

Atelier floral

Café Claudette 39 Rue d’Annonay Tence Haute-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 14:00:00

fin : 2026-06-25 15:00:00

Date(s) :

2026-06-25

Un espace pour cultiver la confiance en soi et laisser fleurir l’imagination à travers des compositions florales.

+33 7 67 87 30 56 a.lombredetes.ailes43@gmail.com

English :

A space to cultivate self-confidence and let the imagination flourish through floral arrangements.

L’événement Atelier floral Tence a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme du Haut-Lignon