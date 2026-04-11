Journées du Patrimoine de Pays RDV Office de Tourisme Tence

Tence

Journées du Patrimoine de Pays

RDV Office de Tourisme 32 Grande Rue Tence Haute-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 14:30:00

fin : 2026-06-26 16:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Partez à la découverte du village de Tence par les ruelles anciennes et tout au long d’un parcours longeant la rivière. Puis découvrez les secrets de la chapelle des pénitents blancs.

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RDV Office de Tourisme 32 Grande Rue Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 tence@ot-hautlignon.com

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English :

Discover the village of Tence through its ancient streets and along a path that runs alongside the river. Then discover the secrets of the white penitents’ chapel.

L’événement Journées du Patrimoine de Pays Tence a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme du Haut-Lignon