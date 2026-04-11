Journées du Patrimoine de Pays RDV Office de Tourisme Tence
Journées du Patrimoine de Pays RDV Office de Tourisme Tence vendredi 26 juin 2026.
Tence
Journées du Patrimoine de Pays
RDV Office de Tourisme 32 Grande Rue Tence Haute-Loire
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 14:30:00
fin : 2026-06-26 16:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Partez à la découverte du village de Tence par les ruelles anciennes et tout au long d’un parcours longeant la rivière. Puis découvrez les secrets de la chapelle des pénitents blancs.
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RDV Office de Tourisme 32 Grande Rue Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 tence@ot-hautlignon.com
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English :
Discover the village of Tence through its ancient streets and along a path that runs alongside the river. Then discover the secrets of the white penitents’ chapel.
L’événement Journées du Patrimoine de Pays Tence a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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