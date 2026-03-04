Mois du foot féminin Tence
Mois du foot féminin Tence samedi 4 juillet 2026.
Mois du foot féminin
Stade Tence Haute-Loire
Samedi 2026-07-04 14:00:00
2026-07-25 16:00:00
2026-07-04
Découverte et perfectionnement du foot ouvert à toutes, licenciées ou non.
Stade Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 58 68 92
Discovery and improvement of soccer open to all, with or without a licence.
