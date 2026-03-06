Soutien à SOS Méditerranée Tence Espace Culturel Tence
Tence Espace Culturel 1 Rue du Collège Tence Haute-Loire
Début : 2026-07-03 10:00:00
fin : 2026-07-05 19:00:00
2026-07-03
Exposition-vente au profit de l’association SOS Méditerrané, ponctuée d’animations musicales en soirée et en extérieur.
Tence Espace Culturel 1 Rue du Collège Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 29 81 73 contact@tectence.fr
English :
An exhibition and sale in aid of the SOS Méditerrané association, punctuated by musical entertainment in the evening and outdoors.
