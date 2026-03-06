Découverte pêche à la mouche

RDV Ancien parking du tennis Tence Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 09:00:00

fin : 2026-07-04 12:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Réglementation, matériel, mouches, technique, pratique et surprise ! avec Albert Vallet. Ouvert à tous.

.

RDV Ancien parking du tennis Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Regulations, equipment, flies, technique, practice and surprises! with Albert Vallet. Open to all.

L’événement Découverte pêche à la mouche Tence a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme du Haut-Lignon