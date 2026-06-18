Atelier dessin en extérieur Tence Espace Culturel Tence

Tence

Atelier dessin en extérieur

Tence Espace Culturel 1, rue du collège Tence Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

ou 70€ le mois

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-02 16:00:00

fin : 2026-07-30 19:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Développer sa créativité et la confiance en soi en dessinant., tout en s’imprégnant de l’environnement naturel autour de vous.

Ateliers animés par Gaëlle Michel.

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Tence Espace Culturel 1, rue du collège Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 85 94 70 contact@tectence.fr

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English :

Develop your creativity and self-confidence through drawing, while immersing yourself in the natural environment around you.

Workshops led by Gaëlle Michel.

L’événement Atelier dessin en extérieur Tence a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme du Haut-Lignon