Atelier dessin en extérieur Tence Espace Culturel Tence
Atelier dessin en extérieur Tence Espace Culturel Tence jeudi 2 juillet 2026.
Tence
Atelier dessin en extérieur
Tence Espace Culturel 1, rue du collège Tence Haute-Loire
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
ou 70€ le mois
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-02 16:00:00
fin : 2026-07-30 19:00:00
Date(s) :
2026-07-02
Développer sa créativité et la confiance en soi en dessinant., tout en s’imprégnant de l’environnement naturel autour de vous.
Ateliers animés par Gaëlle Michel.
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Tence Espace Culturel 1, rue du collège Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 85 94 70 contact@tectence.fr
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English :
Develop your creativity and self-confidence through drawing, while immersing yourself in the natural environment around you.
Workshops led by Gaëlle Michel.
L’événement Atelier dessin en extérieur Tence a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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