Spectacle Cine Tence Tence

Tence

Spectacle

Cine Tence 8 Rue de Saint Agrève Tence Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 20:30:00

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

Un spectacle mêlant masques, musique, théâtre, vidéo-projection, pour raconter à notre façon ce mythe si moderne.

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Cine Tence 8 Rue de Saint Agrève Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 gaelle.diraison@gmail.com

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English :

A show combining masks, music, theater and video-projection, to tell this modern myth in our own way.

L’événement Spectacle Tence a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme du Haut-Lignon