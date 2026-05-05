Spectacle Cine Tence Tence
Spectacle Cine Tence Tence jeudi 4 juin 2026.
Tence
Spectacle
Cine Tence 8 Rue de Saint Agrève Tence Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 20:30:00
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-06-04
Un spectacle mêlant masques, musique, théâtre, vidéo-projection, pour raconter à notre façon ce mythe si moderne.
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Cine Tence 8 Rue de Saint Agrève Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 gaelle.diraison@gmail.com
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English :
A show combining masks, music, theater and video-projection, to tell this modern myth in our own way.
L’événement Spectacle Tence a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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