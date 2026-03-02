Scultpures Tence Espace Culturel Tence

Scultpures

Tence Espace Culturel 1 Rue du Collège Tence Haute-Loire

Début : Vendredi 2026-09-11 14:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Sculptures et installation de Roger Benoît.

Tence Espace Culturel 1 Rue du Collège Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes contact@tectence.fr

English :

Sculptures and installation by Roger Benoît.

