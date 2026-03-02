Scultpures Tence Espace Culturel Tence
Scultpures Tence Espace Culturel Tence vendredi 11 septembre 2026.
Scultpures
Tence Espace Culturel 1 Rue du Collège Tence Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-11 14:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Sculptures et installation de Roger Benoît.
.
Tence Espace Culturel 1 Rue du Collège Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes contact@tectence.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Sculptures and installation by Roger Benoît.
L’événement Scultpures Tence a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme du Haut-Lignon