AGENDA · Nice
Concert à Nice : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Wieniawski, Bach, Doppler, Saint-Saëns, Vivaldi Théâtre Francis Gag Nice
vendredi 25 septembre 2026 · Théâtre Francis Gag · Nice
Informations pratiques
Concert à Nice : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Wieniawski, Bach, Doppler, Saint-Saëns, Vivaldi Théâtre Francis Gag Nice Vendredi 25 septembre, 20h00
Soirée classique à Nice ! Les virtuoses de Musicâme France jouent Ravel, Debussy, Mozart, Bach & Cantemir. Réservez vite vos places !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-25T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-25T21:15:00.000+02:00
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Théâtre Francis Gag 4 Rue de la Croix 06000 Nice Nice
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