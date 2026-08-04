Concert à Paris: Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Vivaldi, Bach, Doppler, Piazzolla, Waxmann Abbaye Saint-Germain des Près Paris
vendredi 18 septembre 2026 · Abbaye Saint-Germain des Près · Paris
Informations pratiques
De retour à Paris l’Ensemble Musicâme France vous prépare une belle soirée pour clôturer l’été dans la sublime Abbaye Saint-Germain-des-Prés pour vivre un concert de musique classique exceptionnel. Cinq musiciens d’exception un programme renversant !
Venez vivre une soirée unique et inoubliable à Paris !
Réservez vos places dès aujourd’hui !
Programme:
- M.Ravel :Bolero
- C.Debussy :Prélude à l’après-midi d’un faune
- D.Cantemir :Pesrev Buselik (Musique classique ottomane)
- W.A.Mozart :Concerto pour flûte en Ré Maj – Allegro aperto
- A.Vivaldi :Les Quatre Saisons : L’été – Final
- Bach/Ackmann :Concerto en Ré min. pour 2 violons – Version Jazz
- F.Doppler : Fantaisie sur des airs Valaques
- A.Piazzolla : Oblivion
- F.Waxmann :Fantaisie sur l’opéra Carmen
Ensemble Musicâme Paris
L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières.
Le 18 sept à 20h30, vivez un concert classique unique à l’Abbaye St-Germain-des-Prés avec l’Ensemble Musicâme France. À ne pas manquer !
Le vendredi 18 septembre 2026
de 20h30 à 21h45
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-18T23:30:00+02:00
fin : 2026-09-19T00:45:00+02:00
Date(s) : 2026-09-18T20:30:00+02:00_2026-09-18T21:45:00+02:00
Abbaye Saint-Germain des Près 3 pl St germain des près 75006 Paris
https://musicamefrance.com/concert/concert-paris-mozart-debussy-vivaldi/ +33749979708 musicame.france@gmail.com https://www.facebook.com/events/882542007931561/ https://www.facebook.com/events/882542007931561/
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