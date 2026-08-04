Concert à Paris: Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Vivaldi, Bach, Doppler, Piazzolla, Waxmann Abbaye Saint-Germain des Près Paris

Informations pratiques

De retour à Paris l’Ensemble Musicâme France vous prépare une belle soirée pour clôturer l’été dans la sublime Abbaye Saint-Germain-des-Prés pour vivre un concert de musique classique exceptionnel. Cinq musiciens d’exception un programme renversant !

Venez vivre une soirée unique et inoubliable à Paris !

Réservez vos places dès aujourd’hui !

Programme:

M.Ravel : Bolero

Bolero C.Debussy : Prélude à l’après-midi d’un faune

Prélude à l’après-midi d’un faune D.Cantemir : Pesrev Buselik (Musique classique ottomane)

Pesrev Buselik (Musique classique ottomane) W.A.Mozart : Concerto pour flûte en Ré Maj – Allegro aperto

Concerto pour flûte en Ré Maj – Allegro aperto A.Vivaldi : Les Quatre Saisons : L’été – Final

Les Quatre Saisons : L’été – Final Bach/Ackmann : Concerto en Ré min. pour 2 violons – Version Jazz

Concerto en Ré min. pour 2 violons – Version Jazz F.Doppler : Fantaisie sur des airs Valaques

Fantaisie sur des airs Valaques A.Piazzolla : Oblivion

Oblivion F.Waxmann :Fantaisie sur l’opéra Carmen

Ensemble Musicâme Paris

L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières.

Le 18 sept à 20h30, vivez un concert classique unique à l’Abbaye St-Germain-des-Prés avec l’Ensemble Musicâme France. À ne pas manquer !

Le vendredi 18 septembre 2026

de 20h30 à 21h45

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-18T23:30:00+02:00

fin : 2026-09-19T00:45:00+02:00

Date(s) : 2026-09-18T20:30:00+02:00_2026-09-18T21:45:00+02:00

Abbaye Saint-Germain des Près 3 pl St germain des près 75006 Paris

https://musicamefrance.com/concert/concert-paris-mozart-debussy-vivaldi/ +33749979708 musicame.france@gmail.com https://www.facebook.com/events/882542007931561/ https://www.facebook.com/events/882542007931561/



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