Concert à Périgueux : Ravel, Debussy, Kreisler, Cantemir, Mozart, Bach, Piazzolla, Vivaldi, Eglise Saint-Etienne de la Cité, Périgueux
vendredi 7 août 2026 · Eglise Saint-Etienne de la Cité · Périgueux
Informations pratiques
Concert à Périgueux : Ravel, Debussy, Kreisler, Cantemir, Mozart, Bach, Piazzolla, Vivaldi Vendredi 7 août, 20h00 Eglise Saint-Etienne de la Cité Dordogne
Prestige 30€ ; Essentiel 25€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-07T20:00:00+02:00 – 2026-08-07T21:15:00+02:00
Fin : 2026-08-07T20:00:00+02:00 – 2026-08-07T21:15:00+02:00
Concert à Périgueux : l’événement classique le 7 août à ne pas manquer !
Rejoignez l’Ensemble Musicâme France à l’Église Saint-Étienne de la Cité de Périgueux. Cinq musiciens talentueux s’unissent pour vous offrir un concert d’une rare intensité. Prenez vos places dès aujourd’hui !
Programme:
- M. Ravel : Boléro
- C. Debussy : Prélude à l’après-midi d’un faune
- F. Kreisler : « Prélude & Allegro »
- D. Cantemir : Peşrev Bûselik
- W. A. Mozart : Concerto pour flûte en ré majeur – Allegro aperto
- J. S. Bach / Ackmann : Concerto pour deux violons (version jazz) – Allegro
- F. Doppler : Airs valaques
- A. Piazzolla : Oblivion
- A. Vivaldi : Les Quatre Saisons – « L’Été » : Presto
L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières.
Eglise Saint-Etienne de la Cité périgueux Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://musicamefrance.com/concert/concert-perigueux-ravel-mozart-vivaldi-bach-musicamefrance/ »}]
Concert exceptionnel de musique classique le 7 Août avec l’Ensemble Musicâme France à Périgueux ! Réservez vite votre soirée !
Musicâme France Production
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