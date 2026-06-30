AGENDA · Périgueux
Concert à Périgueux : Ravel, Debussy, Kreisler, Cantemir, Mozart, Bach, Piazzolla, Vivaldi Eglise Saint-Etienne de la Cité Périgueux
vendredi 7 août 2026 · Eglise Saint-Etienne de la Cité · Périgueux
Informations pratiques
Concert à Périgueux : Ravel, Debussy, Kreisler, Cantemir, Mozart, Bach, Piazzolla, Vivaldi Eglise Saint-Etienne de la Cité Périgueux Vendredi 7 août, 20h00
Concert exceptionnel de musique classique le 7 Août avec l’Ensemble Musicâme France à Périgueux ! Réservez vite votre soirée !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-07T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-07T21:15:00.000+02:00
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Eglise Saint-Etienne de la Cité périgueux Périgueux
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