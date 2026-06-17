Un été sur les quais Bertoo Entre Ponts des Barris et Saint Georges Périgueux
Un été sur les quais Bertoo Entre Ponts des Barris et Saint Georges Périgueux samedi 8 août 2026.
Périgueux
Un été sur les quais Bertoo
Entre Ponts des Barris et Saint Georges Boulevard Georges Saumande Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Cet artiste autodidacte propose une pop électro-folk sincère, nourrie par ses expériences de musicien de rue et ses racines occitanes. Entre héritage culturel et récits d’aventures, il livre une œuvre personnelle qui explore l’amour, l’ailleurs et l’humain. .
Entre Ponts des Barris et Saint Georges Boulevard Georges Saumande Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00
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English : Un été sur les quais Bertoo
L’événement Un été sur les quais Bertoo Périgueux a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Communal de Périgueux
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