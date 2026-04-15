Périgueux

Les vacances au musée La nature morte dans tous les sens

22 Cours Tourny Périgueux Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 10:30:00

fin : 2026-08-10 17:30:00

Date(s) :

2026-08-10

Cet atelier est ouvert aux enfants de 2 à 5 ans (présence d’un parent obligatoire gratuit pour lui).

Lundi 10 août à 10h Dans ce tableau, quels sons entends-tu, quelles odeurs te parviennent ? Plonge dans cette oeuvre avec tous tes sens.

© Corbeille d’abricots et fruits variés attribué à Paul Dorival (17ème siècle)

Cet atelier est ouvert aux enfants de 2 à 5 ans (présence d’un parent obligatoire gratuit pour lui).

Lundi 10 août à 10h Dans ce tableau, quels sons entends-tu, quelles odeurs te parviennent ? Plonge dans cette oeuvre avec tous tes sens.

Atelier en lien avec la collection permanente Beaux-arts du musée

Durée 1h30

payant sur réservation 05 53 06 40 70 .

22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 70

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English : Les vacances au musée La nature morte dans tous les sens

This workshop is open to children aged 2 to 5 (a parent must attend free of charge).

Monday, August 10 at 10 a.m.: In this painting, what sounds and smells do you hear? Dive into this work with all your senses.

L’événement Les vacances au musée La nature morte dans tous les sens Périgueux a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux