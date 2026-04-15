Les vacances au musée La nature morte dans tous les sens Périgueux
Les vacances au musée La nature morte dans tous les sens Périgueux lundi 10 août 2026.
Périgueux
Les vacances au musée La nature morte dans tous les sens
22 Cours Tourny Périgueux Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 10:30:00
fin : 2026-08-10 17:30:00
Date(s) :
2026-08-10
Cet atelier est ouvert aux enfants de 2 à 5 ans (présence d’un parent obligatoire gratuit pour lui).
Lundi 10 août à 10h Dans ce tableau, quels sons entends-tu, quelles odeurs te parviennent ? Plonge dans cette oeuvre avec tous tes sens.
© Corbeille d’abricots et fruits variés attribué à Paul Dorival (17ème siècle)
Cet atelier est ouvert aux enfants de 2 à 5 ans (présence d’un parent obligatoire gratuit pour lui).
Lundi 10 août à 10h Dans ce tableau, quels sons entends-tu, quelles odeurs te parviennent ? Plonge dans cette oeuvre avec tous tes sens.
Atelier en lien avec la collection permanente Beaux-arts du musée
Durée 1h30
payant sur réservation 05 53 06 40 70 .
22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 70
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English : Les vacances au musée La nature morte dans tous les sens
This workshop is open to children aged 2 to 5 (a parent must attend free of charge).
Monday, August 10 at 10 a.m.: In this painting, what sounds and smells do you hear? Dive into this work with all your senses.
L’événement Les vacances au musée La nature morte dans tous les sens Périgueux a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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