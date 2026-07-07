Soirée Ricard Chez Monique Chez Monique Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Soirée Ricard Chez Monique

Chez Monique 5 Impasse Sainte-Cécile Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 17:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Soirée Ricard avec DJ Set en extérieur

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération .

Chez Monique 5 Impasse Sainte-Cécile Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 08 89 58 chez.monique.entreprise@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Ricard Chez Monique

L’événement Soirée Ricard Chez Monique Périgueux a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Communal de Périgueux