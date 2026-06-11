Soirée de clôture de l’Académie d’été des arts du mime et du geste L’Odyssée Périgueux
Soirée de clôture de l’Académie d’été des arts du mime et du geste L’Odyssée Périgueux vendredi 24 juillet 2026.
Périgueux
Soirée de clôture de l’Académie d’été des arts du mime et du geste
L’Odyssée 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Après près d’un mois de formation les participants à l’Académie d’été des arts du mime et du geste présenteront des courtes pièces en solo ou en groupe .
L’Odyssée 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée de clôture de l’Académie d’été des arts du mime et du geste Périgueux a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Communal de Périgueux
À voir aussi à Périgueux (Dordogne)
- Diffusion des matchs chez Monique (Coupe du Monde 2026) Chez Monique Périgueux 11 juin 2026
- STAGE BALADE BOTANIQUE ET DESSIN, 74 Chem. de Beaupuy, 24000 Périgueux, France, Périgueux 12 juin 2026
- Repair Café à La Maison 24 La Maison 24 Périgueux 13 juin 2026
- Journées européennes de l’archéologie Périgueux 13 juin 2026
- Découverte de la musique préhistorique Musée d’art et d’archéologie du Périgord Périgueux 13 juin 2026