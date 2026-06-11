Soirée de clôture de l’Académie d’été des arts du mime et du geste L’Odyssée Périgueux vendredi 24 juillet 2026.

Périgueux

Soirée de clôture de l’Académie d’été des arts du mime et du geste

L’Odyssée 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Après près d’un mois de formation les participants à l’Académie d’été des arts du mime et du geste présenteront des courtes pièces en solo ou en groupe .

L’Odyssée 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

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English :

L’événement Soirée de clôture de l’Académie d’été des arts du mime et du geste Périgueux a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Communal de Périgueux