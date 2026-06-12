Un été sur les quais Soum Soum entre le Pont des Barris et Saint George Périgueux samedi 25 juillet 2026.

Périgueux

Un été sur les quais Soum Soum

entre le Pont des Barris et Saint George Pont des Barris Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Mélange hybride de percussions et de musique électronique .

entre le Pont des Barris et Saint George Pont des Barris Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00

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English :

L’événement Un été sur les quais Soum Soum Périgueux a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Communal de Périgueux