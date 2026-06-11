Périgueux

Concert Le Chant des Cigales

Boulevard Georges Saumande Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:30:00

fin : 2026-07-24 22:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Un duo guitare, accordéon pour une soirée java, musette

Chanson française, reprises. Entre les ponts des Barris & Saint-Georges. Renseignements au 05 53 02 82 00. .

Boulevard Georges Saumande Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00

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English :

L’événement Concert Le Chant des Cigales Périgueux a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Communal de Périgueux