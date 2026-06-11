Concert Le Chant des Cigales Périgueux
Concert Le Chant des Cigales Périgueux vendredi 24 juillet 2026.
Périgueux
Concert Le Chant des Cigales
Boulevard Georges Saumande Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:30:00
fin : 2026-07-24 22:30:00
Date(s) :
2026-07-24
Un duo guitare, accordéon pour une soirée java, musette
Chanson française, reprises. Entre les ponts des Barris & Saint-Georges. Renseignements au 05 53 02 82 00. .
Boulevard Georges Saumande Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00
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English :
L’événement Concert Le Chant des Cigales Périgueux a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Communal de Périgueux
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