Concert à Séniergues Concert de Jazz, Bossa Nova et chansons françaises avec le groupe Zzago Séniergues jeudi 9 juillet 2026.

Séniergues

Concert à Séniergues Concert de Jazz, Bossa Nova et chansons françaises avec le groupe Zzago

Foyer rural communal Séniergues Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 19:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Découvrez ZZAGO, un quartet composé de quatre musiciens (piano, voix, contrebasse, et batterie) unis par une belle complicité musicale et amicale !

Ce groupe vous propose une aventure alliant convivialité, musicalité et partage, avec un savant mélange d’énergie joyeuse et de sensualité

Découvrez ZZAGO, un quartet composé de quatre musiciens (piano, voix, contrebasse, et batterie) unis par une belle complicité musicale et amicale !

Ce groupe vous propose une aventure alliant convivialité, musicalité et partage, avec un savant mélange d’énergie joyeuse et de sensualité. Laissez-vous emporter par une invitation au voyage tout en couleurs et en générosité, grâce à des influences variées jazz, bossa nova, chanson française et internationale, et musiques improvisées.

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Foyer rural communal Séniergues 46240 Lot Occitanie +33 6 22 75 65 30 vivreaseniergues@gmail.com

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English :

Discover ZZAGO, a quartet made up of four musicians (piano, vocals, double bass, and drums) united by a beautiful musical and friendly complicity!

This group offers you an adventure combining conviviality, musicality and sharing, with a clever mix of joyful energy and sensuality

L’événement Concert à Séniergues Concert de Jazz, Bossa Nova et chansons françaises avec le groupe Zzago Séniergues a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Labastide-Murat