Séniergues

Marche Solidaire Écocitoyenne

Foyer rural Séniergues Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 09:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

On marche ensemble pour la bonne cauSSe !

Le concept on marche, on respecte la nature et on tisse des liens.

On vous attend nombreux pour transformer chaque pas en un geste pour les autres et pour la Terre.

On marche ensemble pour la bonne cauSSe !

Le concept on marche, on respecte la nature et on tisse des liens.

On vous attend nombreux pour transformer chaque pas en un geste pour les autres et pour la Terre.

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Foyer rural Séniergues 46240 Lot Occitanie lotnroses@gmail.com

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English :

We walk together for the good cauSSe!

The concept: we walk, we respect nature and we weave bonds.

We expect many of you to transform each step into a gesture for others and for the Earth.

L’événement Marche Solidaire Écocitoyenne Séniergues a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Labastide-Murat