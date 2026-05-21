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Concert à Thémines violoncelles en fête quand les violoncellistes composent Thémines

Concert à Thémines violoncelles en fête quand les violoncellistes composent Thémines

Concert à Thémines violoncelles en fête quand les violoncellistes composent Thémines dimanche 9 août 2026.

Adresse : Eglise St Martin

Ville : 46120 Thémines

Département : Lot

Début : dimanche 9 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Participation libre

Thémines

Concert à Thémines violoncelles en fête quand les violoncellistes composent

Eglise St Martin Thémines Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 17:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Un concert de violoncelles est proposé à l’église de Thémines autour du thème Quand les violoncellistes composent .

Etienne Péclard et ses amis joueront pour vous en l'Église St Martin de Thémines !

Les musiciens interprètent un programme mettant à l’honneur les œuvres composées pour cet instrument et partagent un moment convivial avec le public à l’issue de la représentation.

Un concert de violoncelles est proposé à l’église de Thémines autour du thème Quand les violoncellistes composent .

Etienne Péclard et ses amis joueront pour vous en l'Église St Martin de Thémines !

Les musiciens interprètent un programme mettant à l’honneur les œuvres composées pour cet instrument et partagent un moment convivial avec le public à l’issue de la représentation.

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Eglise St Martin Thémines 46120 Lot Occitanie +33 6 31 99 01 54  michelvidal1943@gmail.com

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English :

A cello concert is proposed at the church of Thémines around the theme Quand les violoncellistes composent .

Etienne Péclard and his friends will play for you in l'Église St Martin de Thémines!

The musicians perform a program honoring works composed for this instrument and share a convivial moment with the audience after the performance.

L’événement Concert à Thémines violoncelles en fête quand les violoncellistes composent Thémines a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Figeac

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