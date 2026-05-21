Concert à Thémines violoncelles en fête quand les violoncellistes composent Thémines
Concert à Thémines violoncelles en fête quand les violoncellistes composent Thémines dimanche 9 août 2026.
Thémines
Concert à Thémines violoncelles en fête quand les violoncellistes composent
Eglise St Martin Thémines Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 17:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Un concert de violoncelles est proposé à l’église de Thémines autour du thème Quand les violoncellistes composent .
Etienne Péclard et ses amis joueront pour vous en l'Église St Martin de Thémines !
Les musiciens interprètent un programme mettant à l’honneur les œuvres composées pour cet instrument et partagent un moment convivial avec le public à l’issue de la représentation.
Un concert de violoncelles est proposé à l’église de Thémines autour du thème Quand les violoncellistes composent .
Etienne Péclard et ses amis joueront pour vous en l'Église St Martin de Thémines !
Les musiciens interprètent un programme mettant à l’honneur les œuvres composées pour cet instrument et partagent un moment convivial avec le public à l’issue de la représentation.
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Eglise St Martin Thémines 46120 Lot Occitanie +33 6 31 99 01 54 michelvidal1943@gmail.com
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English :
A cello concert is proposed at the church of Thémines around the theme Quand les violoncellistes composent .
Etienne Péclard and his friends will play for you in l'Église St Martin de Thémines!
The musicians perform a program honoring works composed for this instrument and share a convivial moment with the audience after the performance.
L’événement Concert à Thémines violoncelles en fête quand les violoncellistes composent Thémines a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Figeac
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