Thémines

Exposition de photos à Thémines Au détour de Thémines

salle de quartier Thémines Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28

L'association Culture et Patrimoine vous invite à à l'exposition de photos " au détour de Thémines"

L'association Culture et Patrimoine vous invite à à l'exposition de photos " au détour de Thémines". Vous découvrirez des photos de la vie locale les fêtes et le sport dans les années 1960 et photos aériennes du village depuis les montgolfières et depuis le clocher.

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salle de quartier Thémines 46120 Lot Occitanie +33 6 31 99 01 54 m.vidal33@gmail.com

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English :

L’association Culture et Patrimoine invites you to the photo exhibition " au détour de Thémines"

L’événement Exposition de photos à Thémines Au détour de Thémines Thémines a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Figeac