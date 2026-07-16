Concert à Toulouse : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Puccini, Piazzolla, Vivaldi, Chapelle Sainte-Anne, Toulouse
vendredi 31 juillet 2026 · Chapelle Sainte-Anne · Toulouse
Informations pratiques
Concert à Toulouse : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Puccini, Piazzolla, Vivaldi Vendredi 31 juillet, 20h00 Chapelle Sainte-Anne Haute-Garonne
Prestige 30€ ; Essentiel 25€ ; -5€ : 12-25 ans, chercheurs d’emploi, intermittents du spectacle, PMR
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-31T20:00:00+02:00 – 2026-07-31T21:15:00+02:00
Fin : 2026-07-31T20:00:00+02:00 – 2026-07-31T21:15:00+02:00
Vivez une expérience musicale inoubliable à Toulouse avec l’Ensemble Musicâme France, au cœur de la Chapelle Sainte-Anne.
Cinq artistes virtuoses vous promettent un concert exceptionnel. Ne manquez pas cette soirée, réservez dès maintenant !
Programme:
- M.Ravel : Boléro
- C.Debussy : Prélude à l’après-midi d’un faune
- D.Cantemir : Pesrev Buselik
- W.A.Mozart : Concerto pour flûte en Ré Maj. – Allegro Aperto
- J.S.Bach/Ackmann : Concerto pour 2 violon version jazz -Allegro
- G.Puccini : Fantaisie sur l’opéra La Bohème
- A.Piazzolla : Oblivion
- A.Vivaldi : Les 4 saisons : l’été – Final
L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières.
Chapelle Sainte-Anne 15 rue Sainte-anne 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://musicamefrance.com/concert/concert-a-toulouse-musicamefrance/ »}]
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Musicâme France Production
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