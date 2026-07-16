Concert à Toulouse : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Puccini, Piazzolla, Vivaldi, Chapelle Sainte-Anne, Toulouse

Informations pratiques

Concert à Toulouse : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Puccini, Piazzolla, Vivaldi Vendredi 31 juillet, 20h00 Chapelle Sainte-Anne Haute-Garonne

Prestige 30€ ; Essentiel 25€ ; -5€ : 12-25 ans, chercheurs d’emploi, intermittents du spectacle, PMR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-31T20:00:00+02:00 – 2026-07-31T21:15:00+02:00

Fin : 2026-07-31T20:00:00+02:00 – 2026-07-31T21:15:00+02:00

Vivez une expérience musicale inoubliable à Toulouse avec l’Ensemble Musicâme France, au cœur de la Chapelle Sainte-Anne.

Cinq artistes virtuoses vous promettent un concert exceptionnel. Ne manquez pas cette soirée, réservez dès maintenant !

Programme:

M.Ravel : Boléro

⁠C.Debussy : Prélude à l’après-midi d’un faune

⁠D.Cantemir : Pesrev Buselik

⁠W.A.Mozart : Concerto pour flûte en Ré Maj. – Allegro Aperto

⁠J.S.Bach/Ackmann : Concerto pour 2 violon version jazz -Allegro

⁠G.Puccini : Fantaisie sur l’opéra La Bohème

⁠A.Piazzolla : Oblivion

A.Vivaldi : Les 4 saisons : l’été – Final

L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières.

Chapelle Sainte-Anne 15 rue Sainte-anne 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://musicamefrance.com/concert/concert-a-toulouse-musicamefrance/ »}]

Vivez un concert inoubliable à Toulouse avec l’Ensemble Musicâme France à la Chapelle Sainte-Anne. Réservez vos billets pour une soirée musicale d’exception !

Musicâme France Production